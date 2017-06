Padla po stopnicah

MEŽICA – Ob 13.04 je v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v domu Peca dekle padlo po stopnicah in se poškodovalo. Reševalci ZRCK Ravne na Koroškem so jo oskrbeli in jo prepeljali v bolnišnico v Slovenj Gradec, poroča uprava za zaščito in reševanje.