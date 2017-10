PARADIŽ – V soboto ob 18.34 je v naselju Paradiž (občina Cirkulane) pri delu na strehi moški padel z višine treh metrov in se poškodoval, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Prvi posredovalci iz PGD Cirkulane so poškodovancu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, ti pa so ga prepeljali v ptujsko bolnišnico.