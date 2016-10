Padel z višine šestih metrov, delavec v bolnišnici

SLOVENJ GRADEC – Ob 18.46 je v naselju Gradišče krajan z višine šestih metrov padel s silosa in se poškodoval, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so reševalci NMP, ki so ga oskrbeli in ga zaradi poškodbe glave prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.