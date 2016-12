Padel z višine

VELIKA VAS PRI KRŠKEM – V četrtek ob 7.50 se je v Veliki vasi pri Krškem pri padcu z višine poškodoval delavec.

Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči iz Krškega, ki so poškodovanca prepeljali v brežiško bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.