Padel z motokultivatorja in se hudo poškodoval

IDRIJA – V ponedeljek so policisti obravnavali nesrečo v Idriji, kjer se je ponesrečil voznik motokultivatorja.

Ugotovili so, da je 65-letni moški nedaleč od stanovanjske hiše s pogonske prikolice motokultivatorja razkladal drva. Iz neznanega vzroka se je motokultivator začel premikati naprej po strmi brežini. Moški je ob tem padel s kesona pogonske prikolice in se huje poškodoval.

Na kraju so mu nudili zdravniško pomoč reševalci ZD Idrija, nato pa so ga prevzeli člani dežurne ekipe helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika, ki so ga s policijskim helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Idrijski policisti so tujo krivdo izključili in bodo v nesreči obvestili novogoriško tožilstvo.