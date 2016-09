Padel z lestve, prepeljali so ga v bolnišnico

BREŽICE – V soboto ob 14.07 se je v naselju Krška vas, občina Brežice, poškodoval občan, ki je padel z lestve.

Posredovali so reševalci iz Brežic, ki so poškodovanca oskrbeli na kraju in ga nato prepeljali v brežiško bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.