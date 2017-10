Padel z delovnega odra

BABNA REKA – Ob 16.14 se je v Babni Reki v občini Šmarje pri Jelšah pri padcu z delovnega odra poškodoval občan.

Reševalci NMP Šmarje pri Jelšah so ga oskrbeli, prenesli do reševalnega vozila in odpeljali v bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.