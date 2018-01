Padel z balkona in se poškodoval

DREŽNICA – V nedeljo ponoči je na območju Drežnice z balkona večjega objekta padel in se poškodoval 25-letnik, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Policisti PP Bovec so ugotovili, da je padel preko ograje balkona približno pet metrov v globino. Kasneje so ga oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin in ga z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.