Padel v grapo in obležal

BEGUNJE NA GORENJSKEM – V četrtek med hojo proti Roblekovemu domu se je v četrtek popoldne poškodoval planinec, ki je zdrsnil na leseni brvi čez grapo in padel vanjo. Po padcu je v njej obležal, so sporočili iz PU Kranj.

Ponesrečenemu moškemu so pomagali planinci, ki so takrat prišli mimo in so nesrečo tudi prijavili. S helikopterjem je bil prepeljan v jeseniško bolnišnico.