STOLNIK – V soboto ob 21.19 je v naselju Stolnik v občini Kamnik moški padel tri metre v globino, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Kamnik so zaradi težavnega terena nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovanca do reševalnega vozila. Reševalci iz Domžal so ga oskrbeli na kraju dogodka in ga prepeljali v UKC Ljubljana.