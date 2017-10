Padel in se poškodoval

ŠKOFJA LOKA – V nedeljo ob 23.36 se je na Kidričevi cesti v Škofji Loki pri padcu z motociklom poškodoval motorist, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci PGD Škofja Loka, pomagali reševalcem NMP pri oskrbi poškodovanca, osvetlili kraj dogodka in očistili cestišče.