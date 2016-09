Padel s strehe, ostaja na opazovanju

NOVO MESTO – V soboto popoldne se je pri padcu s strehe lažje poškodoval 36-letnik.

Policisti so ugotovili, da mu je pri popravilu robne letve strehe spodrsnilo in je padel na travo z višine približno dveh metrov in pol.

Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bolnišnico, kjer je ostal na opazovanju.

Po prvih ugotovitvah naj bi bil lažje poškodovan, so sporočili novomeški policisti.