TEMENICA – Ob 11.53 je v Temenici (občina Ivančna Gorica) moški padel s strehe. Prvo pomoč so mu nudili reševalci z dežurno zdravnico iz Ivančne Gorice in ga oskrbeli do prihoda helikopterja SV z dežurno ekipo HNMP.

Poškodovanca je helikopter prepeljal v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Stična in Temenica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanca v helikopter.