Padel pet metrov globoko na skale

KOPER – V četrtek ob 23.41 je v bližini gradu na Socerbu v občini Koper z razgledne točke na skale, približno pet metrov globoko, padla oseba.

Posredovali so gasilci JZ GB Koper in PGD Osp, ki so poškodovano osebo imobilizirali in z nosili prenesli do cestišča.

Tam jo je prevzela prehospitalna enota in jo prepeljala na nadaljnje zdravljenje v izolsko bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.