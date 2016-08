Padel je s šolske strehe

KOPER – Danes ob 10.32 je s strehe OŠ Istrskega odreda v Gračišču v občini Koper padel delavec in se poškodoval.

Kot so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, je posredovala prehospitalna enota Obala in delavca oskrbela ter prepeljala na zdravljenje v bolnišnico v Izolo.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe.