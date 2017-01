Padel čez zid in se grdo polomil

NOVA GORICA – V soboto ob 13.05 so policiste obvestili, da se je na območju Trstelja poškodoval moški.

Policisti so na kraju ugotovili, da je se je 71-letni moški blizu koče na Trstelju spotaknil ob kamen in padel preko nizkega zidu (višine približno pol metra) ter se poškodoval (sum zloma medenice in poškodbe glave).

Na kraj so bili napoteni tudi reševalci, ki so poškodovancu nudili prvo pomoč in ga nato z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Policisti PP Nova Gorica bodo v zvezi z obravnavanim primerom s pisnim poročilom obvestili novogoriško Okrožno državno tožilstvo.