Padec moškega, na kraju dogodka je umrl

BOROVNICA – Ob 11.44 je v gostinskem lokalu na Molkovem trgu, občina Borovnica, padla obolela moška oseba.

Gasilci PGD Borovnica so ji nudili prvo pomoč z avtomatskim defibrilatorjem do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Vrhnika in ljubljanske reševalne postaje.

Kljub hitremu posredovanju reševalnih služb je oseba na kraju dogodka umrla, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Ste se znašli na kraju tragedije? Kontaktirajte nas.