Padec delavca z lestve

ZAVRŠ – V nedeljo ob 14.32 je v naselju Završ (občina Mislinja) moški pri delu na višini padel z lestve in si poškodoval hrbtenico, je poročala uprava za zaščito in reševanje. Oskrbeli so ga reševalci NMP in ga z reševalnim vozilom odpeljali v SB Slovenj Gradec.