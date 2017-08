Padalec izgubil nadzor nad padalom in treščil na tla

Opozorilo za gore »Vročina je nevarna tudi v gorah, ki so kraji ekstremov, in če je pozimi problematičen mraz, je poleti enako nevarna vročina. Zato naj bo izbira ture premišljena in prilagojena dejanskim in realnim zmožnostim posameznika in njegovemu zdravstvenemu stanju. Hoditi je treba po označenih poteh, uživati dovolj brezalkoholnih tekočin ter turo prekiniti in poklicati pomoč, če pride do zdravstvenih težav. Večje tveganje za poškodbe in nesreče predstavlja tudi drugi del ture, ko se planinci in pohodniki vračajo s hribov in so že utrujeni. Takrat velikokrat prihaja do padcev, zdrsov, usoden je lahko vsak spotik, zato se za sestop izbira lažje poti. Kdor je preutrujen, naj ne tvega, ampak naj si na varnem mestu odpočije in se nato vrne v dolino še pred temo, v nevihti pa naj poišče varno zavetje. Zagotavljanje varnosti v gorah je odvisna od vsakega posebej, zato naj vsakdo vsakič prouči svoje sposobnosti in izkušnje in s tem povezana morebitna tveganja ter se odloči premišljeno in preudarno. To naj velja tudi pri adrenalinskih športih,« opozarjajo iz PU Kranj.