Pacientki v bolnišnici iz omarice izginila denarnica

CELJE – V četrtek dopoldne so bili policisti obveščeni o tatvini denarnice z osebnimi dokumenti, bančnimi karticami in manjše vsote gotovine iz ene izmed garderobnih omaric bolnišnice v Celju. Neznanec je pacientko oškodoval za najmanj 100 evrov, so sporočili iz PU Celje.