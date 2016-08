Oživljanje ni uspelo: voznik je umrl

GROSUPLJE – Na cesti je po poročanju uprave za zaščito in reševanje zjutraj ugasnilo življenje.

Ob 9.16 je na Taborski cesti v Grosupljem padel motorist. Gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana in ZD Grosuplje pri oživljanju.

Motorist je na kraju nesreče zaradi poškodb umrl.