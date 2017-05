Oživljanje ni uspelo

TRAVNIK – Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je ob 9.11 v kraju Travnik v občini Loški Potok nenadoma obolela oseba.

Posredovali so gasilci PGD Travnik, Hrib, Retje in PGD Ribnica, ki so osebi nudili pomoč z AED do prihoda reševalcev NMP Ribnica, vendar je žal preminila.