Oživljali so ga, a bilo je prepozno

PIRAN – Ob 13.59 je na cesti Dragonja-Sveti Peter, občina Piran, osebni avtomobil zapeljal s cestišča. Gasilci JZ GB Koper so zavarovali kraj dogodka in ponesrečeno osebo oživljali do prihoda reševalcev Reševalne službe slovenske Istre in Prehospitalne enote Obala.

Oseba je umrla, poroča uprava za zaščito in reševanje.