Oživljali, a je bilo prepozno

ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU – Ponoči ob 23.53 so v Šmarnem pri Slovenj Gradcu posredovali gasilci PGD Šmartno. Z AED so nudili pomoč oboleli osebi.

Kljub hitri pomoči gasilcev in reševalcev ZRCK Ravne na Koroškem je oseba umrla, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.