Oven na Kozjem Vrhu do smrti zbil Justino

S helikopterjem so jo prepeljali v Maribor, a so bile poškodbe usodne. Foto: PGD Radlje ob Dravi

KOZJI VRH – Malo za Dravogradom pot zavije strmo navkreber, nato makadamska cesta zamenja asfalt in začne se ena daljših voženj po slovenskih hribih. Do Kozjega Vrha, razpršene vasi, ki jo povezujejo gozdne poti, deset kilometrov poti traja skoraj pol ure. Tam je kmetija z več poslopji, novejšo in starejšo hišo. V zadnji je živela 74-letna Justina Mori.

Ko ustavimo pred hišo, iz nje izstopi Štefanija Demšar, hči pokojne. Pogovarjamo se dan za tem, ko se je zgodila tragedija, pred hišo gori rdeča sveča mami in babici v spomin. Štefanija nam razkrije, da je isti oven, ki je usodno poškodoval Justino, pred tedni napadel tudi njo: »Pa sem se ga obranila s palico.« Tudi takrat je ušel z ograjenega pašnika blizu hiše, a se je vrnil tja. Justino so opozorili na ovnovo popadljivost.

Oživljanje po telefonu

Štefanija predvideva, da se je drama z žalostnim koncem začela okoli osmih zjutraj: »Mama je po mojem hotela odpreti rastlinjak, ki je čez noč zaprt. Kdaj in od kod je pritekel oven, ne vem. Spodaj pri garažnih vratih, pod hišo, jo je dohitel in butnil. Po našem mnenju je kam z glavo udarila,« domneva hči. Pozneje so ugotovili, da je imela nesrečna Justina poškodovano glavo in zlomljena rebra.

