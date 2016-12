Ovce požrli, osle gonili do smrti

Psi so čredo preganjali do onemoglosti, trije osli so obležali. Foto: B. G.

ADLEŠIČI – Ko se je belokranjski ovčerejec Boris Grabrijan, ki pase 190 ovac in zraven še čredo 25 oslov, minulo soboto zjutraj peljal proti svoji čredi, ki prezimuje na prostem, mu je nekaj govorilo, da ni vse v redu. Sredi omrazenega travnika je ležalo požrto okostje še dan prej zelo živahne in zdrave ovce. Ugotovil je, da so kosmatinci poklali tri ovce: »Dve so do smrti ogrizli, eno deloma obžrli. Rejci se zavedamo, da bomo čez leto izgubili nekaj živali...« pove Grabrijan, a žal zgodbe s tem ni konec.



V ponedeljek zjutraj je pred travnikom spet obstal, pred njim sta ležali še dve oklani ovci. Malce je zaklel in poklical ocenjevalca z zavoda za gozdove.

Toda ko ima vrag mlade, jih ima vselej več. Včeraj se je spet peljal k svoji čredi: »Tam, kjer bi morali biti osli, jih ni bilo. Na pašniku je bil kaos, živali so se razbežale na vse strani.«Hitro je našel onemoglega oslička, ki se je v mrazu tresel od izmučenosti, malo naprej pa oslico, ki je mrtva ležala na tleh. Še malo naprej je našel še eno truplo osla.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«