Ovadili Celjana, ki je v dvigalu otipaval deklice

CELJE – Spolno nadlegovanje otrok je eno bolj ostudnih pa tudi občutljivih kaznivih dejanj, o katerih javnost izve bolj malo; otroke je kot žrtve treba zaščititi še bolj kot odrasle, sodni in preiskovalni postopki zato ostanejo tajni.



K sreči nekateri starši delujejo preventivno in opozarjajo druge na nevarnost, ki preži na otroke. Ena od mam je opisala primer, ki se je na pomlad zgodil v Celju: »Bilo je v enem blokovskih naselij. Desetletna hči se je vračala iz šole, moški pa je čakal na žrtev kar pred blokom.« Ko je deklica stopila v stavbo, kjer živi, ji je neznanec sledil v dvigalo: »Nekje na pol poti v liftu jo je vprašal, ali ve, da ima luknjico.« Hči je pomislila, da govori o luknji na kolenih hlač, ki jih je imela na sebi – a se otrok ne bi mogel bolj motiti: »Potem se je s prstom dotaknil hčerinega spolovila in rekel 'ne, mislil sem na to luknjico, če ne veš, si poglej doma'. Nato je dve nadstropji pred hčerinim rekel 'oprosti za to' in zapustil dvigalo,« dogodek opisuje mama.



»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«