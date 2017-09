Otroka so rešili šele gasilci

HLAVČE NJIVE – Ob 16.41 so gasilci PGD Hotavlje in Gorenja vas posredovali v naselju Hlavče Njive v občini Gorenja Vas - Poljane, poroča uprava za zaščito in reševanje.

S tehničnim posegom so namreč razširili železne profile nad odtočnim jaškom, med katere je otrok vtaknil nogo, in ga rešili.