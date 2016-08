Otrok zaklenjen v stanovanju ob prižganem štedilniku

LJUBLJANA – V soboto nekaj minut pred 16. uro se je v Postojnski ulici občanka zaklenila iz stanovanja v večstanovanjski stavbi.

V stanovanju je ostal otrok, na štedilniku pa se je kuhala hrana.

Gasilci GB Ljubljana so s tehničnim posegom odprli vrata, omogočili dostop do otroka in s štedilnika odstavili posodo s hrano.