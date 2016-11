Otrok v krčih nehal dihati, odpeljali so ga v bolnišnico

DIVAČA – Ob 14.29 je v naselju Laže, občina Divača, otrok zaradi vročinskih krčev izgubljal zavest in ni dihal. Gasilci PGD Senožeče so obolelemu otroku nudili prvo pomoč do prihoda ekipe NMP Sežana, ki je otroka oskrbela. Starši pa so ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje v izolsko bolnišnico, poroča Uprava za zaščito in reševanje.