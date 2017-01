Otrok se je poškodoval pri kmečkih opravilih

PODLIPA – Ob 16.31 se je v kraju Podlipa v občini Krško pri pripravi krme za živino poškodoval otrok, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Poškodovanega otroka so starši oskrbeli in prepeljali v brežiško bolnišnico. Aktivirani so bili reševalci NMP ZD Krško in gasilci PGE Krško, vendar njihova intervencija ni bila potrebna.