Otrok s kolesom huje poškodovan

RADLJE OB DRAVI – V ponedeljek ob 17.26 sta na Koroški cesti v Radljah ob Dravi trčila osebno vozilo in otrok s kolesom. Gasilci PGD Radlje ob Dravi so zavarovali kraj nesreče in pomagali reševalcem ZRCK Ravne na Koroškem pri oskrbi poškodovanega otroka. Ta je bil z reševalnim vozilom prepeljan v UKC Maribor.

Policisti so sporočili, da se je mladoletni kolesar pripeljal iz smeri Radelpasa, 25-letni voznik osebnega vozila pa iz smeri centra Radelj. Trčila sta, pri tem pa se je kolesar huje poškodoval.

Morebitne očividce prometne nesreče prosijo, da zaradi razjasnitve okoliščine prometne nesreče pokličejo na telefonsko številko 113.