Otrok padel: reševalci so ga odpeljali s poškodovano glavo

KAMNIK – V nedeljo ob 15.09 si je na Mali planini v občini Kamnik pri padcu otrok poškodoval glavo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Reševalci GRS Kamnik so oskrbljenega poškodovanca prepeljali do Kranjskega Raka, kjer so ga prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Kamnika.

Ljubljanski policisti so nam povedali, da so dogodek sicer zaznali, vendar aktivnosti niso izvajali.