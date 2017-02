Otrok padel med smučanjem

KRANJ – Med vikendom so bili policisti prisotni pri obravnavi treh smučarskih nesreč. V eni je med smučanjem sam padel otrok in se lažje poškodoval, v drugi sta trčila dva smučarja, v še eni pa se je med skoki poškodoval deskar, ki ni uporabljal zaščitne čelade, so sporočili gorenjski policisti.

Opozarjajo tudi, da bo v naslednjih dveh tednih na smučiščih več smučarjev kot običajno.