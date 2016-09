RADLJE OB DRAVI – V četrtek ob 16.01 so pri hidroelektrarni Vuhred, občina Radlje ob Dravi, gasilci PGD Brezno - Podvelka in Radlje ob Dravi zaradi zastoja dihanja obolelemu otroku nudili oskrbo do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči.

Reševalci so ga pregledali in prepeljali v slovenjgraško bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.