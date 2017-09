Otroci želeli napolniti električno rolko, izbruhnil je požar

MARIBOR – V ponedeljek so v kuhinji v garažnih prostorih v starem delu hiše na Pobrežju trije otroci v vtičnico nad kombiniranim štedilnikom priklopili električno rolko na polnjenje. Ob tem je eden od njih nehote vključil stikalo za vklop grelne plošče na štedilniku. Grelna plošča se je počasi grela, na njej pa je bil odložen multipraktik, ki se je začel taliti. Kasneje sta se vžgala še kuhinjska napa in strop, obit z ladijskim podom.

Požar so pogasili gasilci PGD Videm in PGD Tržec. Materialna škoda po nestrokovni oceni znaša okoli 3000 evrov. Policisti bodo podali poročilo pristojnemu tožilstvu, so sporočili iz PU Maribor.