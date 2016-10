Otroci prestrašeni, policija dva klovna izsledila!

JESENICE – Ravno ta teden smo mediji poročali o srhljivih klovnih, ki, oboroženi z motorno žago, kladivom, nožem, mačeto, bejzbolskimi palicami ali kar tako, brez pripomočkov, v tujini strašijo ljudi. Ker se bliža noč čarovnic, na koledarju označena prav na repu oktobra, se po spletu zadnje dni kar množijo posnetki, ki prikazujejo, kako ubijalski klovni (v tujini imenovani killer clowns) tekajo za prestrašenimi prebivalci ameriških, britanskih in avstralskih mest. In čeprav se pri nas noč čarovnic še niti ni dobro udomačila, so jo prav tako začeli spremljati – srhljivi klovni. Vsaj na Jesenicah je tako, kajti iz mesta rdečega prahu ta teden poročajo o številnih videnjih strašnih klovnskih podob.



Dva so prijeli



S kranjske policijske uprave so včeraj sporočili, da so izsledili dva mlajša Jeseničana, ki sta že v petek, preoblečena v klovna, vznemirjala mimoidoče. A norija se očitno nadaljuje, saj so tudi včeraj popoldne z Jesenic in Mojstrane poročali o novih klovnih, ki strašijo okrog. »Ogroženosti oseb v dosedanjem zbiranju policisti niso potrdili, opozarjamo pa, da ima tako početje znake prekrška, v nekaterih primerih lahko tudi kaznivega dejanja, četudi gre morebiti samo za potegavščino. Zato bomo ob prijavah in zaznavah dosledno ukrepali,« je obljubil Bojan Kos, predstavnik gorenjskih policistov za stike z javnostmi. Klovne, ki jih bodo policisti izsledili, lahko doleti do 500 evrov kazni.

