CERKLJE NA GORENJSKEM – Kranjski policisti so včeraj dopoldne v Cerkljah na Gorenjskem obravnavali mladoletnega domačina, ki je v prometu vozil neregistriran avtomobil.

Z vožnjo so policisti seznanili starše in avtomobil zasegli. Proti mladoletniku vodijo postopek, preverjajo pa tudi okoliščine, kdo je najstniku omogočil dostop do vozila.