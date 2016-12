Osumljenima za smrt male Arine omogočeni stiki

JESENICE, LJUBLJANA – Letošnjega julija je Slovenijo pretresla vest o nemočni deklici Arini z Jesenic, ki so ji bile zadane tako hude poškodbe, da je v bolnišnici umrla . Policija je hitro prijela domnevna storilca, ki sta še danes v priporu: njeno biološko mati Sando Alibabić in njenega takratnega partnerja Mirzana Jakupija. Javnost je bila naravnost šokirana in se je spraševala, kakšna mati to lahko stori ali dovoli storiti otroku.

Kmalu po razkritju, da sta osumljenca za surovo ravnanje, za zlomljeno in ranjeno telo deklice domnevno odgovorna priprta biološka mati in njen partner, so se začela pojavljati različne nepreverjene informacije. Nekatere so bile tudi resnične.

Prejeli smo informacije, da v ustanovi, kjer je priprt Jakupi, nanj pripravljajo napad. In napad se je res zgodil. Na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij so nam takrat incident potrdili, in sicer da ga je zapornik brcnil v predel vratu . Zdaj krožijo nove informacije: menda so priprtima partnerjema omogočeni fizični kontakti.

To smo preverili pri Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij, kjer pa so zapisali: »Omenjena pripornika imata s strani sodišča prepoved obiskov, si pa dopisujeta.« Fizičnih kontaktov torej nimata, smeta pa biti v stikih.