Osumljenca so prijeli

NOVA GORICA – V sredo ob 17.08 so policiste obvestili o tatvini v trgovini večjega nakupovalnega središča v Novi Gorici.

Ugotovili so, da je moški v dveh trgovinah odvzel več izdelkov in nato kraj zapustil, ne da bi poravnal račun.

Policisti so nedolgo zatem pred trgovskim središčem izsledili 46-letnega moškega, ki ga utemeljeno sumijo storitve omenjenih kaznivih dejanj, in mu zasegli ukradene predmete. Z njim so v nadaljevanju postopka v policijskih prostorih opravili zaslišanje, poroča PU Nova Gorica.

Osumljenca, ki so ga v preteklem obdobju že obravnavali zaradi storitve več premoženjskih kaznivih dejanj, bodo zaradi suma storitve kaznivega dejanja tatvine kazensko ovadili na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.