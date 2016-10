Osumljen tudi nogometni kapetan, pri njem naj bi našli pol kilograma heroina

KOPER – V obsežni kriminalistični preiskavi , ki se je v Kopru z aretacijami začela že v torek zgodaj popoldne, je preiskovalna sodnica osmim osumljenim, ki so jih policisti pripeljali na sodišče, odredila pridržanje. Med osumljenci, ki jih je še več, je tudi nekdanji kapetan koprskega nogometnega kluba Ivica Guberac, danes poročajo Primorske novice.

Odvetnica Guberca je potrdila, da so kriminalisti hišno preiskavo opravili tudi na njegovem domu v Kopru. »Lahko potrdim, da je med osumljenimi tudi Ivica Guberac. Trenutno je v Rusiji, kamor je zaradi igranja nogometa odšel pred slabim mesecem. Od takrat se ni vračal v Slovenijo, so pa kriminalisti v torek preiskali njegovo stanovanje in kletne prostore,« je včeraj za Primorske novice potrdila odvetnica Monika Mavsar, ki v predkazenskem postopku zastopa 28-letnega nekdanjega kapetana Kopra.

Našli naj bi drogo

Guberac je septembra zapustil Slovenijo in odpotoval v Rusijo, kjer trenutno igra pri ruskem drugoligašu Himkiju. Policisti in kriminalisti so v torek preiskovali njegovo stanovanje, klet in menda celo njegov avto. »Sistemski ključ, ki odpira tako njegovo stanovanje kot garažo in klet, je namreč imel tudi njegov prijatelj iz otroštva, ki je prav tako osumljen v tej preiskavi,« je povedala odvetnica.

Po informacijah Primorskih novic naj bi pri Gubercu tako v stanovanju kot v kleti našli drogo. V stanovanju zelo majhno količino, v kleti pa celo pol kilograma heroina. Glede na to, da ga ni doma že mesec dni in da je ključ očitno dal svojim prijateljem, bo Guberac svojo obrambo najverjetneje gradil na tem, da za drogo ni vedel.

Osumljenih poslov s prepovedanimi drogami, z orožjem in s tihotapljenjem beguncev naj bi bilo še več, policija pa bo več informacij o uspešno končani obsežni kriminalistični preiskavi na Obali razkrila na današnji novinarski konferenci, ki bo ob 13. uri v novinarskem središču notranjega ministrstva na Litostrojski cesti 54 v Ljubljani.