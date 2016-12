LOKVE – V četrtek ob 3.44 je v naselju Lokve (občina Črnomelj) zagorelo ostrešje stanovanjske hiše.

Gasilci PGD Črnomelj so požar, ki se je ob pregretem dimniku razširil na okoli štiri kvadratne metre lesenega stropa, strešne konstrukcije in izolacije, pogasili in okolico pregledali s termokamero, poroča uprava za zaščito in reševanje.