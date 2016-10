Ostrešje garaže v ognju, škode za 5000 evrov

GORNJA BISTRICA – V Gornji Bistrici je v četrtek okrog 17.30 zagorelo na garaži ob stanovanjski hiši.

Zaradi slabe toplotne izolacije dimniške cevi so se vneli strešni leseni tramovi, nato pa se je požar razširil na celotno ostrešje garaže. Požar so pogasili gasilci. Po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 5000 evrov škode, so sporočili iz PU Murska Sobota.