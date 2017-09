LOGATEC – V ponedeljek okrog 8. ure so policiste obvestili o vlomu v objekt novogradnje v Logatcu.

Z zbranimi obvestili in ogledom kraja so ugotovili, da je neznani storilec v času med 20. in 25. septembrom vlomil v novogradnjo, manjši stanovanjski objekt, in odtujil toplotni črpalki.



Nastalo je za približno 10.000 evrov materialne škode.