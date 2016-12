Ostala sta brez

MIHALOVEC, VELIKA LOKA – Med nadzorom prometa v kraju Mihalovec so brežiški policisti ustavili 42-letnega voznika osebnega avtomobila, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo fiat marea so mu zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Trebanjski policisti pa so v Veliki Loki ustavili 60-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je vozil v času, ko se mu izvršuje sankcija prepovedi vožnje motornih vozil. Avtomobil opel astra so mu zasegli in napisali obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Novo mesto.