Ostal je na meji

OBREŽJE – Na mejni prehod Obrežje je v jutranjih urah na izstop iz Slovenije pripeljal voznik mercedes benza CLS 350. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Med preverjanjem v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bil avto 3. februarja ukraden v Münchnu. Mercedesa so zasegli, 26-letnemu vozniku iz Bolgarije pa odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ta je zanj odredil pripor.



Popoldne so policisti na mejnem prehodu Jelšane pri pregledu vozila 51-letnega državljana Hrvaške v prtljažniku v kartonasti škatli našli 15 kosov pirotehničnih izdelkov kategorije F2 in vžigalno vrvico. Izvedli so hitri postopek z odločbo.



Na območju Vogrskega so ustavili 42-letnega voznika iz Italije, ta je napihal 1,29 promila. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitve prometne zakonodaje pa zoper tujca podali predlog na sodišče. Na območju Ljutomera so policisti pridržali tujca, ki je vozil osebni avto pod vplivom alkohola. Privedli so ga na sodišče.