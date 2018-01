Ostal je brez svojega beemveja

MARIBOR – Policisti PP Rače so v nedeljo v jutranjih urah na Ptujski cesti v Mariboru ustavili osebni avtomobil znamke BMW 520, ki ga je vozil 26-letnik iz Spodnjih Hoč. Voznik je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, alkotest pa mu je pokazal 0,61 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Napačne registrske tablice

V postopku so policisti ugotovili, da motorno vozilo ni bilo registrirano, označeno pa je bilo z registrskima tablicama, ki ne pripadata temu vozilu, so sporočili iz PU Maribor. Vozniku so policisti izdali plačilni nalog za 2200 evrov in mu vozilo zasegli. Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja bodo pristojnemu sodišču podali obdolžilni predlog.