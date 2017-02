Ostal brez palice in praška

SOLKAN – V sredo pozno zvečer so policisti v Solkanu 30-letnemu moškemu v postopku zasegli alufolijo z manjšo količino bele prašnate snovi, za katero policisti sumijo, da gre za prepovedano drogo.

Snov so policisti poslali v analizo, in če bo ta potrdila, da gre za prepovedano drogo, bodo zoper moškega uvedli hitri postopek z odločbo zaradi kršitve zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

V nadaljnjem postopku je bila moškemu zasežena tudi teleskopska palica; zoper kršitelja bo uveden hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku (določil zakona o orožju).