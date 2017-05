Oslu prebodla oči in ga tolkla s krampom

NOVO MESTO, ČRNOMELJ – Verjetno bi vlom v zasebno mesnico Ivanetičevih v Črnomlju ostal neraziskan (in nekaznovan), če ne bi lastniki pred časom prav zaradi poskusa vloma in več vlomov v okolici namestili kamer. In posnetki, ki so nastali pred dobrim letom, so bili, čeprav sta si storilca čez glavo poveznila najlonske hlačne nogavice, dovolj razločni, da so možje postave storilcema kaj hitro stopili na prste. Po prejemu sodbe višjega sodišča sta vlomilca Janez Koca - Bunka, 42-letnik iz romskega naselja Lokve pri Črnomlju, in njegov 36-letni prijatelj Dalibor Šabič iz Poganške ulice v Novem mestu, vsaj nekoliko bolj zadovoljna. Po pritožbi njunih zagovornic, odvetnic Tatjane Ahlin in Anite Klobučar, jima je pritožbeno sodišče kazni znižalo: namesto treh let in enega meseca bo Koca v zaporu dve leti in pol, Šabič pa en mesec manj od kolega. Tudi škoda, ki jo morata povrniti, je nižja od sprva odmerjene: namesto 1500 evrov morata skupaj plačati le 250 evrov.



Eden molčal, drugi govoril



Kot kaže, sta se Koca in Šabič na vlom dobro pripravila, saj sta kar kakšne pol ure opletala po dvorišču in poskušala vlomilsko srečo. Najprej sta hotela priti v objekt skozi steklena vrata pisarne, nato skozi okno, potem pa sta bila uspešnejša z vlomom v prekajevalnico in še na podstrešje pomožnega objekta. Odnesla sta približno 30 kilogramov suhomesnih izdelkov, toliko pač, kot je šlo v en velik zaboj, s podstrešja pa sta ukradla nahrbtno kosilnico, motorno žago, kompresor in dva agregata.

