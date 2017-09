LJUBLJANA – Policisti PU Ljubljana so bili okoli polnoči obveščeni o tatvini na Miklošičevi ulici v Ljubljani. Oškodovanki sta bili Korejki, ki sta bili nepozorni in sta ostali brez nahrbtnikov (notri so bile osebne stvari, denar in telefona). Oškodovani sta za približno 4500 evrov.

Tatova sta bila moški in ženska in ju še iščejo.